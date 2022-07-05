Токаев принял главу Центризбиркома

Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Абдиров. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова. Протокол их встречи приводится на .

Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной комиссии референдума, а также о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и подходах к профессионализации избирательных органов Казахстана.

Напомним, накануне Токаев принял главу правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева. По итогам встречи президент дал ряд поручений, касающихся своевременной реализации инвестиционных проектов и продолжения работы по поддержанию социальной стабильности.

Также в минувший понедельник глава Минторговли отчитался Токаеву о мерах по стабилизации цен в Казахстане. Главе государства было доложено об итогах председательствования Казахстана на 12-й Министерской конференции ВТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977009-tokaev-prinyal-predsedatelya-tsentralnoy-izbiratelnoy-komissii/