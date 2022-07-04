Токаев дал ряд поручений главе "КазМунайГаза"

Магзум Мирзагалиев на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева. Об этом сообщается на .

Глава государства был проинформирован о реализации проектов "КазМунайГаза" в сфере нефтегазохимии. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на заводе по производству полипропилена в Атырауской области, запуск ожидается в августе текущего года. Кроме того, президенту было доложено о ходе реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена.

Магзум Мирзагалиев отчитался о текущем состоянии и перспективах развития АО "Озенмунайгаз" и проводимой работе по поддержанию социальной стабильности в Мангистауской области. По его словам, в целях решения вопросов социально-трудовых отношений, а также осуществления приема обращений физических и юридических лиц по вопросам деятельности дочерних организаций "КазМунайГаза" открыто представительство национальной компании в Актау. Кроме того, реализуется проект по повышению качества образования детей в Жанаозене, ведется строительство дворца школьников и спортивных площадок.

Руководитель "КазМунайГаза" также доложил о перспективах развития зарубежных активов компании.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, касающихся своевременной реализации инвестиционных проектов и продолжения работы по поддержанию социальной стабильности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976861-tokaev-dal-ryad-porucheniy-glave-kazmunaygaza/