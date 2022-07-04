Глава Минторговли отчитался Токаеву о мерах по стабилизации цен в Казахстане

Бахыт Султанов на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Главе государства было доложено об итогах председательствования Казахстана на 12-й Министерской конференции ВТО, в ходе которой были приняты важные решения. В частности, удалось запустить процесс реформирования ВТО и принять новое соглашение по рыболовным субсидиям, по которому переговоры длились больше 20 лет.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены итоги работы министерства по развитию внешней торговли и защите национальных интересов в рамках экономической интеграции. Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции сообщил, что за 4 месяца этого года экспорт несырьевых товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 33,9 % с 5,6 млрд до 7,5 млрд долларов. Экспорт услуг достиг 5,8 млрд долларов.

Глава государства был проинформирован о ходе реализации проектов по развитию трансграничных хабов и торгово-логистической инфраструктуры, в том числе вдоль транспортного коридора "Север – Юг" и Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Бахыт Султанов также отчитался о мерах правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности основных видов продовольственных товаров. По его словам, реализация мероприятий принятого Плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы позволит достичь к 2024 году стопроцентного обеспечения по основным импортозависимым товарам.

По итогам встречи президент дал поручения, направленные на активизацию внешнеторговой деятельности и продвижение казахстанской продукции на зарубежные рынки. Главой государства был сделан акцент на необходимости регулирования экспорта основных продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976906-glava-mintorgovli-otchitalsya-tokaevu-o-merah-po-stabilizatsii-tsen-v-kazahstane/