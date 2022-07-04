Кошанов доложил Токаеву об итогах работы мажилиса

Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Кошанов. Фото: Акорда

Глава государства принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова. Президенту была представлена информация о проведенной законотворческой работе во второй сессии VII созыва мажилиса, сообщает .

По словам спикера нижней палаты парламента, ряд принятых законов был направлен на законодательное обеспечение инициированных главой государства реформ.

Как сообщил Ерлан Кошанов, в настоящее время депутаты выехали в регионы для проведения встреч с населением и получения обратной связи по ситуации на местах. Мажилисмены изучат и систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами, и в дальнейшем будут решать их совместно с правительством.

Президент был проинформирован о новых форматах работы нижней палаты парламента, в том числе о создании Общественной палаты.

Кроме того, Ерлан Кошанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе партии «АMANAT» по обеспечению социальной справедливости в обществе и повышению благосостояния граждан. Так, в рамках проекта «Жер аманаты» осуществляется возврат в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения.

Совместно с правительством партией реализуется проект «Ауыл аманаты». Сельчане будут обучаться новым компетенциям по производству сельхозпродукции с учетом требований розничных сетей и запросов потребителей. Планируется охватить 2400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек.

Председатель мажилиса также доложил главе государства об итогах участия делегации Казахстана в ХІ пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран, прошедшем в городе Чолпон-Ата 23-24 июня.

Напомним, работа II сессии парламента Казахстана VII созыва завершилась 30 июня - депутаты ушли на каникулы до 1 сентября. По словам самих народных избранников, все эти два месяца они будут не отдыхать, а встречаться с населением в регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976827-tokaev-prinyal-spikera-mazhilisa-koshanova/