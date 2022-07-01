"Кто сказал, что все два месяца мы будем отдыхать?": депутаты о выходе на каникулы

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Вчера, 30 июня, завершилась работа II сессии парламента Казахстана VII созыва. Депутаты ушли на каникулы до 1 сентября, но, по их словам, на отдых будет потрачено не все время – парламентарии планируют рабочие поездки по регионам, передает сайт телеканала КТК.

Депутатов мажилиса и сената парламента Казахстана ожидают два месяца каникул. Тем не менее они заверили, что поедут в регионы, чтобы пообщаться с местным населением и лучше понять проблемы казахстанцев.

"С 1 по 15 июля я выезжаю в регионы. Потом – с 15 августа по 1 сентября. То есть, из двух месяцев (состоят каникулы – прим. ред.): месяц мы выезжаем в регионы, месяц у нас официально отпуск.

Сейчас я съезжу в Актюбинскую область, потом поеду в город Алматы на встречи. Пять дней буду встречаться с жителями города Алматы", – сообщил депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Еще один мажилисмен, Ерлан Смайлов, отметил, что из окна в кабинете в Нур-Султане "жизнь на местах в реальности не видна".

"Кто вам сказал, что мы все два месяца будем отдыхать? Мы две недели сейчас будем ездить в регионы. Недостаточно того, что мы ездим.

(...) Надо ездить, надо встречаться, смотреть и видеть, и понимать, чем живут люди на самом деле", – добавил он.

После рабочих поездок депутатов ждет отдых. При этом, многие подчеркнули, что проводить отпуск планируют в пределах Казахстана, хотя отпускные у них, по меркам рядовых граждан, высокие.

"Отпускные будем тратить на Алаколь, на семейные какие-то расходы, ну, посмотрим, куда потратить. Приличные отпускные", – заявил Елнур Бейсенбаев.

На вопрос журналистов о размере отпускных спикер ответил, что они составляют порядка 2,5 млн тенге.

"Ну, три зарплаты – порядка 2,5 миллионов тенге выпадет. Зарплата за два месяца и еще одна – отпускные.

(...) Мы только получаем зарплату. Но для меня это высокая зарплата. До этого я работал на низкую зарплату", – добавил он.

Депутаты также высказались и о повседневной работе.

"На заседания мажилиса министры приходят неподготовленные к вопросам. На государственном языке отвечают слабо. Когда требуется конкретный ответ, они просят ответить письменно. Тогда давайте мы друг другу будем письма писать, вот, стоит правительство, вот здание парламента. Но тогда работа не закончится. И этим недовольны депутаты", – заявил депутат мажилиса парламента РК Жанарбек Ашимжанов.

Недовольны были депутаты и тем, как чиновники обращаются с бюджетом. Отмечается, что впервые за очень долгое время работы мажилиса сразу 12 депутатов высказались против того, как министры осваивают казенные деньги. До этого лишь единицы могли воздержаться от ответа, а большинство нажимало кнопку "За".

Вернутся депутаты в здание мажилиса 1 сентября. Отмечается, что им нужно разработать и принять 20 новых законов в части конституционной реформы, а также окончательно решить вопросы в части снижения пенсионного возраста и обеспечения социальных гарантий.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976487-kto-vam-skazal-chto-vse-dva-mesyatsa-my-budem-otdyhat-deputaty-o-vyhode-na-kanikuly/