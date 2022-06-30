Депутаты парламента Казахстана ушли на каникулы

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Завершилась работа II сессии парламента Казахстана VII созыва, в связи с этим депутаты ушли на каникулы. К работе они вернутся 1 сентября, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня мы завершаем работу и подводим итоги II сессии парламента РК VII созыва. Ключевые стратегические приоритеты текущей сессии были определены президентом на открытии сессии в сентябре прошлого года, а также в послании народу Казахстана. В прошедший период парламентская деятельность была насыщена знаковыми событиями и важными решениями", – сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Законодательная повестка второй сессии, добавил Кошанов, также была достаточно содержательной. В ходе текущей сессии в работе обеих палат было разработано 127 законопроектов, 78 из них были приняты. В настоящее время 66 законов, принятых парламентом, подписаны президентом и уже вступили в силу.

"Нельзя не отметить и отдельные недостатки, оказывающие негативное влияние на законотворческий процесс. В числе системных недостатков – слабое планирование, недостаточная проработка и неподготовленность законопроектов.

Зачастую правительство активизируется, когда поджимают сроки. Как правило, это происходит в конце года или сессии. Сложилась тенденция значительной переработки законопроектов в стенах парламента, отсутствие четкой позиции правительства по тем или иным нормам.

В рассматриваемые законопроекты бесконечно вносятся изменения, в их числе поправки, не отвечающие концепции законопроекта. Как результат значительным образом меняется первоначальная концепция законопроекта.

Имеются случаи, когда министры за счет депутатов решают свои горящие вопросы. Это происходит и на стадии рассмотрения в мажилисе, и в сенате", – добавил спикер нижней палаты.

Имеются, по его словам, нарекания у депутатского корпуса и к качеству ответов на депутатские запросы.

"В очередной парламентской сессии вектор законодательной работы будет, прежде всего, ориентирован на достижение задач, поставленных в послании президентом, и реализацию конституционных реформ. В частности, необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов. Будут приняты конституционные законы о прокуратуре, омбудсмене, изменены законы о выборах, политических партиях и ряд других.

Глава государства, выступая на Национальном курултае, отметил, что не стоит затягивать реформу. Люди хотят, чтобы реальные изменения происходили уже сейчас. Президент поручил принять главные законы до конца года. Поэтому нам, депутатам, необходимо незамедлительно приступить к этой работе в начале следующей сессии парламента", - подчеркнул Кошанов.

В фокусе внимания парламентариев, резюмировал он, будут законы, направленные на формирование новой модели отечественной экономики, обеспечение социальных гарантий граждан, оказание всесторонней поддержки предпринимательству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976349-deputaty-parlamenta-kazahstana-ushli-na-kanikuly/