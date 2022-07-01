Аким Шымкента ответил на слухи об уходе с поста

Мурат Айтенов. Фото: facebook.com/akimat.shymkent

Аким Шымкента Мурат Айтенов сегодня на брифинге в СЦК прокомментировал слухи об уходе со своего поста. Соответствующий вопрос градоначальнику задали журналисты, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили сотрудники СМИ, ходят слухи о том, что аким Шымкента в ближайшее время покинет свою должность. У Мурата Айтенова поинтересовались, насколько это правдивая информация.

"Я не слышал, какие слухи у вас. Но, вы знаете, решение принимает глава государства. Если глава государства примет решение, мы обязаны это выполнять", - ответил градоначальник.

Отметим, что подобные слухи уже распространялись в начале года. Тогда в городском акимате сообщили, что это фейк.

Также в ходе прошедшего брифинга Мурат Айтенов рассказал о планах по строительству ЛРТ и БРТ в Шымкенте. По его словам, такое предложение было внесено в рамках обновления генплана города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976598-akim-shymkenta-otvetil-na-sluhi-ob-uhode-s-posta/