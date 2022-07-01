Аким Шымкента высказался о строительстве ЛРТ в мегаполисе

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Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК рассказал о планах по строительству ЛРТ и БРТ в одном из крупнейших городов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Айтенов сообщил, что такое предложение было внесено в рамках обновления генплана города.

"Данный проект – в рамках нашего генплана. (Решение касательно того – прим. ред.) он будет реализоваться или не будет, еще впереди. Но мегаполису, согласно генплану, все специалисты требуют, важно, чтобы был альтернативный транспорт.

Альтернативный транспорт кроме автобуса – это ЛРТ и БРТ, соответственно. Какой будет первым реализоваться, (зависит – прим. ред.) от возможностей бюджета города. Второе – от возможностей и предложений инвесторов.

У нас на сегодняшний день общественный транспорт находится полностью на рыночной экономике", – добавил аким.

Он напомнил, что действующий генеральный план не создается заново, в него только вносятся изменения.

"Генплан города был утвержден в 2012 году. Тогда Шымкент был областным центром. Сейчас в городе проживает свыше миллиона человек. В этом году с учетом динамики роста населения вносятся изменения.

Мы дали срок месяц, чтобы жители города смогли внести свои предложения. Вы сами видите, что подключаются ЛРТ, БРТ. По мнению экспертов, городу-миллионнику нужен альтернативный вид транспорта, потому что наблюдается рост населения.

Сейчас готовятся чертежи ЛРТ и БРТ. Как это будет подключено – в дальнейшем этот вопрос обсудим с правительством. Тем не менее мы будем рассматривать возможность привлечения инвесторов для внедрения ЛРТ", – резюмировал спикер.

Напомним, что в Алматы, согласно плану развития города, ЛРТ планируют запустить к 2030 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976551-akim-shymkenta-vyskazalsya-o-stroitelstve-lrt-v-megapolise/