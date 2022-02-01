Акимат прокомментировал информацию об уходе главы Шымкента Мурата Айтенова

Мурат Айтенов. Фото: instagram.com/murat__aitenov

В социальных сетях появилась информация об уходе с поста акима Шымкента Мурата Айтенова. По этому поводу высказались в городской администрации, передает Otyrar.kz.

В ведомстве данные слухи опровергли.

"С подобным запросом сегодня обратилось очень много представителей СМИ. Но слухи об уходе акима Мурата Айтенова являются фейком. Мы на месте, работаем", - сообщил пресс-секретарь акима Шымкента Бекен Каныс.

Напомним, Мурат Айтенов был назначен на эту должность в январе 2020 года. До этого он занимал пост заместителя акима Шымкента.

Ранее замглавы города Маулен Айманбетов извинился перед жителями микрорайонов "Туран" и "Шымкент сити", которые остались без тепла этой зимой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954073-akimat-prokommentiroval-informatsiyu-ob-uhode-glavy-shymkenta-murata-aytenova/