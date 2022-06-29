Токаев предложил другим странам видение, как использовать потенциал Каспия

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава Казахстана на Шестом каспийском саммите поделился своим видением по использованию потенциала прикаспийских стран – в саммите кроме Казахстана участвуют Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан, сообщает официальный Telegram-канал "Борт №1".

Касым-Жомарт Токаев заявил, что первоочередная задача – вступление в силу Конвенции касательно Каспия.

Он добавил, что в условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором для роста и укрепления экономических связей.

"Существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – на более 9%.

С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы", - отметил президент.

Особое внимание, по мнению Токаева, нужно уделить развития коридора "Север-Юг".

"Для этого можно было бы максимально использовать возможности железной дороги «Казахстан – Туркменистан –Иран», которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива.

Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней", - заявил президент Казахстана.

Также Токаев затронул вопрос продовольственной безопасности.

"Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции.

Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру.

Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - заявил он.

Президент Казахстана призвал страны объединиться для улучшения состояния Урала и решения вопроса с бедственным положением тюленей.

"Основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия закреплены в Тегеранской конвенции от 2003 года.

С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания секретариата все еще не решается", - сказал Токаев.

Также он предложил прикаспийским странам развивать культурно-гуманитарное сотрудничество, создав консорциум аналитических структур "Каспийской пятерки", чтобы Каспий оставался "морем дружбы и взаимовыгодного сотрудничества".

Напомним, во время своего выступления глава государства подчеркнул, что в условиях беспрецедентного "глобального шторма" возрастает особое значение Каспийского моря. Президент также высказался об экологических проблемах Урала и Каспия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976250-tokaev-predlozhil-drugim-stranam-videnie-kak-ispolzovat-potentsial-kaspiya/