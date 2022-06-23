Экс-премьера Мамина, зампремьера Тугжанова и двух министров вызовут в суд по делу Биртанова

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В Нур-Султане продолжается судебное разбирательство по делу бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева. Биртанов попросил вызвать в суд в качестве свидетелей несколько казахстанских чиновников, корреспондент NUR.KZ.

"Ходатайствую о вызове в качестве свидетеля заседания следующих лиц:

Бактыбек Жумадил – старший специалист по проектам Международного банка реконструкции и развития, по вопросам проведения конкурсных процедур, выбора поставщика, подписания контрактов, соглашений, продления срока реализации контракта и завершения контрактов; Марсело Бортман – ведущий специалист по проектам в сфере здравоохранения Международного банка реконструкции и развития, по тем же вопросам; Багдат Мусин – глава МЦРИАП, по обстоятельствам подписания и реализации совместного приказа с МЗ об утверждении дорожной карты по внедрению платформы на 2020-2022 годы, а также по реализации других проектов цифровизации здравоохранения, имеющих отношение к делу; Тамара Дуйсенова – бывший министр здравоохранения и социального развития, по обстоятельствам проведения конкурса на разработку платформы интероперабельности в 2015 году, подписания контракта с "Эриксон Никола Тесла", внесения в него изменений и реализации контракта до января 2017 года; Ералы Тугжанов – заместитель премьер-министра, по обстоятельствам переговоров с представителями посольства Хорватии, компании "Эриксон Никола Тесла", представителями МЦРИАП и МЗ в октябре 2021 года, он вызывается для прояснения обстоятельств переговоров и принятых там решений; Аскар Мамин – бывший премьер-министр, по обстоятельствам моей служебной командировки 12 и 13 июня 2020 года в Жамбылскую область, в том числе направление и возвращение в Нур-Султан бортом санавиации", - зачитал ходатайство Биртанов.

Суд постановил удовлетворить ходатайство Биртанова и вызвать указанных лиц в качестве свидетелей.

Напомним, что главное судебное разбирательство по делу Биртанова началось 26 мая. Бывший министр лично приехал в суд вместе с адвокатами.

На нескольких прошедших заседаниях адвокаты уже дважды объявляли отвод судье, а также просили приостановить судебное разбирательство, поскольку не успели изучить множество томов дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975365-eks-premera-mamina-zampremera-tugzhanova-i-dvuh-ministrov-vyzovut-v-sud-po-delu-birtanova/