Сотрудникам следственно-оперативных служб Казахстана повысят зарплаты с 1 октября

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Во время выступления на мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с октября этого года сотрудникам следственно-оперативных служб быдет увеличена оплата труда. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства отметил, что сотрудники органов внутренних дел с честью несут службу, находясь на переднем крае борьбы с преступностью, охраняя общественный порядок и защищая права граждан. Это опасная профессия, подчеркнул Токаев, зачастую сопряженная с риском для жизни и здоровья.

"За годы Независимости при исполнении служебного долга погибли 815 сотрудников, более четырех с половиной тысяч получили ранения. Поэтому вклад органов внутренних дел в обеспечение безопасности и стабильности нашего общества невозможно переоценить.

Мы всегда будем уделять особое внимание поддержке сотрудников силовых структур. На протяжении последних нескольких лет неоднократно повышалось денежное содержание полицейских, введена компенсация расходов на аренду жилья. Наряду с этим акимы наделены правом устанавливать тридцати процентные надбавки службам, содержащимся за счет местных бюджетов.

Кроме того, по моему поручению с 1 октября этого года будет увеличена оплата труда сотрудников оперативно-следственных служб", – сообщил президент.

По словам Токаева, продолжают приниматься комплексные меры по повышению правовой и социальной защищенности полицейских.

"Важно, чтобы работа в правоохранительных органах была привлекательной и престижной для молодежи, пользовалась признанием и уважением в обществе. Все это зависит и от нас, облеченных властью. Мы должны поощрять, выделять, награждать отличившихся сотрудников полиции. А таких немало. Именно они являются гарантией спокойствия на улицах наших городов", – добавил глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдельные случаи несправедливости и равнодушия со стороны полицейских накладывают тень на деятельность всех структур МВД, и подчеркнул важность повышения чувства безопасности у людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975424-sotrudnikam-sledstvenno-operativnyh-sluzhb-kazahstana-povysyat-zarplaty-s-1-oktyabrya/