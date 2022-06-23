Случаи равнодушия полицейских бросают тень на деятельность всех структур МВД, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции. Он подчеркнул важность повышения чувства безопасности у людей. Текст выступления главы государства опубликован на официальном сайте Акорды.

"Мы сможем выстроить фундамент Нового Справедливого Казахстана только на основе строгого соблюдения права. Вера людей в справедливость и эффективность государства во многом зависит от профессионализма и человеческих качеств сотрудников органов правопорядка", – подчеркнул президент.

Он отметил, что непосредственно взаимодействуя с людьми в различных ситуациях, каждый полицейский так или иначе формирует представление о государстве в целом.

"В глазах общества полицейский – это полномочный представитель власти, особенно на селе, где участкового знают практически в каждом доме. От его слов и действий напрямую зависит отношение граждан к государственной политике и к проводимым в стране реформам. Об этом вам, полицейским, никогда забывать нельзя. На вас лежит особая ответственность", – добавил Токаев.

К сожалению, по словам главы государства, доверие граждан к правоохранительной системе пока находится не на самом высоком уровне.

"Отдельные случаи несправедливости, равнодушия со стороны полицейских, а порой их противозаконные действия накладывают тень на деятельность всех структур Министерства внутренних дел.

Для изменения ситуации мы начали масштабную реформу казахстанской полиции – последовательно переходим к сервисной модели", – заявил он.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня важна не только борьба с преступностью, но и повышение чувства безопасности у людей и самое главное – "клиентоориентированность полицейских".

"По моему поручению Министерством внутренних дел уже предпринят ряд серьезных мер в этом направлении. Но впереди еще много работы. Крайне важно, чтобы стражи порядка были реальными помощниками и защитниками граждан. Поэтому правоохранительные органы должны кардинальным образом трансформироваться", – добавил президент Казахстана.

Во время своего выступления президент Казахстана поздравил ветеранов органов внутренних дел, офицеров, и отметил, что сегодняшняя дата – важная веха в истории независимости страны.

Кроме того, глава государства высказался о роли Нурсултана Назарбаева в истории независимого Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975418-sluchai-ravnodushiya-so-storony-politseyskih-nakladyvayut-ten-na-deyatelnost-vseh-struktur-mvd-zayavil-tokaev/