Токаев: Наш общий долг – относиться с почтением к исторической роли Первого Президента

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: elbasy.kz

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции, где высказался об исторической роли Первого Президента. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства напомнил, что особенно сейчас, когда в обществе ведутся дискуссии и споры, мы не должны забывать о политической справедливости.

"У общества, которое обесценивает заслуги общественно-политических лидеров, деятелей науки и искусства своей страны – нет будущего. Это непреложная истина и в отношении Первого Президента Казахстана – Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Его вклад в построение нашего Независимого государства признан всем мировым сообществом. Поэтому наш общий долг с вами – относиться с почтением к исторической роли Первого Президента.

Будущее поколение казахстанцев сможет дать справедливую оценку его политического наследия. Нынешняя молодежь должна трудиться на благо своей Родины. Мы прежде всего, должны быть трудолюбивыми. Разного рода политические игры необходимо пресечь.

Мы должны, не оглядываясь в прошлое, с уверенностью шагнуть в светлое будущее", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Во время своего выступления президент Казахстана поздравил ветеранов органов внутренних дел, офицеров, и отметил, что сегодняшняя дата – важная веха в истории независимости страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975413-tokaev-nash-obschiy-dolg-otnositsya-s-pochteniem-k-istoricheskoy-roli-pervogo-prezidenta/