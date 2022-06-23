Каким должен быть казахстанский полицейский, рассказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев и Марат Ахметжанов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства посетил Центр оперативного управления, где ознакомился с деятельностью ситуационно-аналитического центра МВД, а также осмотрел стенд цифровых технологий. Президент дал положительную оценку работе министерства.

"Конечно, это только начало, но хорошее начало. Впереди предстоит большая работа по тотальной цифровизации деятельности отрасли. В этом направлении нам нужно сообща работать", – сказал глава государства.

После президент выступил на торжественном собрании по случаю 30-летия казахстанской полиции. Он поздравил ветеранов органов внутренних дел, офицеров, и отметил, что сегодняшняя дата – важная веха в истории независимости страны. Правоохранительная система Республики Казахстана – прочная основа и гарант стабильности нашей государственности.

Касым-Жомарт Токаев и Марат Ахметжанов. Фото: Акорда

"Несомненно, обеспечение исполнения законов, сохранение общественного порядка – работа, требующая особой ответственности. В последние годы в органах внутренних дел были проведены масштабные и системные реформы. Это позитивно сказалось в целом на деятельности казахстанской полиции.

В первые годы независимости правоохранительная система столкнулась с различными трудностями и вызовами. Полагаю, вам хорошо известно, насколько была сложной ситуация в переходный период. Несмотря на это, наша полиция упорно противостояла и продолжала бороться с преступностью.

Благодаря этим мерам смог появиться и окрепнуть бизнес в нашей стране, а также, что крайне важно – обеспечена безопасность граждан. Безусловно, все это потребовало от вас самоотверженности, отваги и упорного труда. Я выражаю огромную благодарность всем ветеранам нашей полиции", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сотрудников полиции всегда возлагались особые обязанности. Им, как профессионалам, присущи трудолюбие, высокая самоотдача и энергичность.

"Все эти качества особенно ярко проявились в ходе январских событий. Сотрудники полиции продемонстрировали настоящий образец патриотизма и мужества.

Однако мы всегда должны быть настороже. Потому что ситуация в нынешних реалиях меняется очень быстро. Возникают новые риски и угрозы, которые требуют кардинального реформирования органов внутренних дел.

Мы должны смело смотреть и идти в будущее. Для построения сильного государства необходимо создать прочную основу, а также сформировать четкий порядок. Это – стратегическая задача для нашей страны.

Уверен, что казахстанская полиция с честью выполнить поставленную задачу", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев и Марат Ахметжанов. Фото: Акорда

Президент полагает, что принятые народом на референдуме поправки в Конституцию означают, по сути, создание Второй республики и кардинальную смену парадигмы развития нашей страны. Мы переходим к качественно новому этапу государственного строительства на основе глубокого обновления всех ключевых институтов власти.

"Нам предстоит сформировать эффективную и сбалансированную модель взаимоотношений государства и общества, значительно расширив участие граждан в принятии решений.

Ключевым направлением намеченных преобразований является последовательная трансформация правоохранительной системы. Осуществляя масштабные реформы, мы ни в коем случае не должны допустить ослабления нашего государства.

Все свои действия нам необходимо соотносить с нашей главной ценностью – независимостью", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства акцентировал внимание, что в условиях поступательной демократизации страны закономерно растущая политическая активность граждан должна протекать исключительно в рамках закона.

Полицейские. Фото: Акорда

По его мнению, построение Нового Казахстана – это не только важные институциональные изменения, но и модернизация общественных установок и моделей поведения. Одним из главных принципов нашей обновленной системы ценностей и мировоззрения должно стать уважение чести и достоинства человека.

"В крайне нестабильном, стремительно развивающемся мире только тот народ, который чтит законы и нормы морали, способен сохранить статус сильной и суверенной нации.

Сегодня в обществе встречаются различные, порой полярные оценки нашего недавнего прошлого, звучат и предвзятые мнения. Однако, мы не имеем права перечеркивать значительные достижения периода независимости.

Важно помнить, что у народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего. Поэтому призываю сограждан быть объективными и корректными в своих высказываниях", – заявил президент.

Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что вера людей в справедливость и эффективность государства во многом зависит от профессионализма и человеческих качеств сотрудников органов правопорядка.

Непосредственно взаимодействуя с людьми в различных ситуациях, каждый из вас так или иначе формирует представление о государстве в целом. В глазах общества полицейский – это полномочный представитель власти, особенно на селе, где участкового знают практически в каждом доме.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

"От ваших слов и действий напрямую зависит отношение граждан к государственной политике и к проводимым в стране реформам. Об этом вам, полицейским, никогда забывать нельзя. На вас лежит особая ответственность.

К сожалению, доверие граждан к правоохранительной системе пока находится не на самом высоком уровне. Отдельные случаи несправедливости, равнодушия со стороны полицейских, а порой их противозаконные действия накладывают тень на деятельность всех структур министерства внутренних дел.

Для изменения ситуации мы начали масштабную реформу казахстанской полиции – последовательно переходим к сервисной модели. Сегодня важна не только борьба с преступностью, но и повышение чувства безопасности у людей и самое главное – клиентоориентированность полицейских.

По моему поручению МВД уже предпринят ряд серьезных мер в этом направлении. Но впереди еще много работы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на важность установления полицией взаимодействия между властью и обществом и подчеркнул необходимость создания новой поведенческой культуры граждан.

"Работа полиции должна быть прозрачной, открытой, а сами они быть ближе к народу. Давно пора избавиться от бюрократии. Эта болезнь, которая препятствует работать напрямую с народом.

Необходимо прислушиваться к объективной критике со стороны граждан. Очень скрупулезно и внимательно изучать их замечания и предложения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что необходимо искоренять факторы и ситуации, которые пагубным образом влияют на наше общество.

"Особенно нельзя допускать нарушения законодательства. Эта не только прямая обязанность министерства внутренних дел, но общая задача и для других государственных органов.

У нас действуют комиссии по предотвращению нарушений прав. Необходимо полностью использовать имеющиеся у них возможности на республиканском и региональном уровнях.

Акимы также несут ответственность за стабильность и спокойствие в своих регионах. Правительству нужно пересмотреть подходы работы этого направления. Обеспечение безопасности регионов страны – очень важная задача", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что чуждые нам идеологии вызывают опасность в обществе. Особенно, в социальных сетях появилось много разных групп, призывающих к попиранию норм и устоев закона.

Для пресечения их деятельности необходимо проведение совместных мер с компетентными органами, а также тесное взаимодействие с неправительственными организациями.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что защита женщин и детей от насилия является еще одной из приоритетных задач государства.

"В МВД восстановлен штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия. По моему поручению в этом году созданы центры оказания комплексной помощи женщинам и детям.

В настоящее время центры работают в пилотном режиме. Здесь оказывается психологическая, правовая и медицинская помощь пострадавшим от насилия, а также проводятся соответствующие экспертизы.

Работа этих центров эффективна. Поэтому необходимо создавать их по всей стране с максимальным охватом нуждающихся в помощи. Поручаю это правительству и акимам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что работа полицейских – опасная профессия, зачастую сопряженная с риском для жизни и здоровья.

За годы Независимости при исполнении служебного долга погибли 815 сотрудников, более четырех с половиной тысяч получили ранения. Поэтому вклад органов внутренних дел в обеспечение безопасности и стабильности нашего общества невозможно переоценить.

"Мы всегда будем уделять особое внимание поддержке сотрудников силовых структур. На протяжении последних нескольких лет неоднократно повышалось денежное содержание полицейских, введена компенсация расходов на аренду жилья.

Наряду с этим акимы наделены правом устанавливать 30% надбавки службам, содержащимся за счет местных бюджетов. Кроме того, по моему поручению с 1 октября этого года будет увеличена оплата труда сотрудников оперативно-следственных служб.

Мы продолжим принимать комплексные меры по повышению правовой и социальной защищенности полицейских", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев полагает, что важно, чтобы работа в правоохранительных органах была привлекательной и престижной для молодежи, пользовалась признанием и уважением в обществе.

По его мнению, необходимо поощрять, выделять и награждать отличившихся сотрудников полиции. Нужно понимать, что служба в силовых структурах – это не только привилегии и почет, но и огромная ответственность перед народом.

Поэтому Министерству внутренних дел необходимо обеспечить постоянное совершенствование кадрового потенциала, повышение профессионализма и укрепление морального духа сотрудников.

Президент отметил, что образ казахстанского полицейского должен воплощать в себе патриотизм и честность, открытость и готовность всегда прийти людям на помощь. Для этого необходимы кардинальные изменения в мышлении и образе действий всех сотрудников силовых органов.

Вместе с тем в последнее время участились жалобы на злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов. Он указал на то, что в мае на встрече с представителями отечественного бизнеса многие из них высказались об излишней жесткости в отношении предпринимателей.

Глава государства указал на наличие большого количества негативных отзывов в адрес службы экономических расследований в регионах. Сотрудники МВД тоже замечены в противоправных действиях. В ряде случаев речь идет о коррупционных действиях.

"Это сильно портит репутацию всей правоохранительной системы. Агентству финансового мониторинга следует направить усилия на факты мошенничества, строительства финансовых пирамид, незаконного вывода капитала и ресурсов за рубеж.

АФМ должен стать основным государственным органом по борьбе с теневой экономикой. Нам нужно сформировать высокую правовую культуру в обществе и стойкий иммунитет к любым проявлениям коррупции и беззакония", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства отметил, что активисты заявляют о желании создавать политические партии и движения, высказывают различные мнения и точки зрения по актуальным вопросам внутренней и внешней политики.

Это в значительной мере закономерный процесс, отражающий зрелость гражданского общества. Тем не менее, крайне важно, чтобы все действия гражданских активистов, в том числе протестные акции, строго соотносились с действующим законодательством и здравым смыслом.

"Те, кто считают, что вправе нарушать закон, совершать противоправные действия, в том числе направленные против человеческого достоинства полицейских, их профессиональной чести, будут привлекаться к ответственности согласно нашего законодательства.

Профессиональных провокаторов, действующих против национальных интересов Казахстана, в интересах противников нашего государства, нужно выводить на чистую воду", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что особенно сейчас, когда в обществе ведутся дискуссии и споры, мы не должны забывать о политической справедливости.

"У общества, которое обесценивает заслуги общественно-политических лидеров, деятелей науки и искусства своей страны, нет будущего. Это непреложная истина и в отношении Первого Президента Казахстана – Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Его вклад в построение нашего независимого государства признан всем мировым сообществом. Поэтому наш общий долг с вами – относиться с почтением к исторической роли Первого Президента.

Будущее поколение казахстанцев сможет дать справедливую оценку его политического наследия. Нынешняя молодежь должна трудиться на благо своей родины. Мы, прежде всего, должны быть трудолюбивыми.

Разного рода политические игры необходимо пресечь. Мы должны, не оглядываясь в прошлое, с уверенностью шагнуть в светлое будущее", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что что основной задачей остается изменение роли казахстанской полиции и ее перехода на новую модель работы. Потому что именно от добросовестной работы полицейских зависит мир и стабильность в обществе и уверенность в будущем своей страны.

В завершение мероприятия президент наградил ряд сотрудников полиции государственными наградами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975407-tokaev-prinyal-uchastie-v-meropriyatii-po-sluchayu-30-letiya-kazahstanskoy-politsii/