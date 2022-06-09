Адвокаты Биртанова во второй раз заявили отвод тому же судье

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Защитники экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова сегодня во второй раз попросили отстранить от рассмотрения дела того же судью - Ибрагима Алькенова. Сторона защиты заявила, что судья либо не компетентен, либо не заинтересован в установлении истины по делу, передает корреспондент NUR.KZ.

Судебное заседание по делу Биртанова сегодня началось с выступления адвоката Нурлана Бейсекеева.

Защитник заявил возражение на постановление от 26 мая 2022 года, где суд отказал в отводе прокуроров Жараспаева, Толканбаева и Шекенова. Ранее они допустили нарушения, из-за чего дело возвращалось в Генпрокуратуру, но теперь участвуют в главном судебном разбирательстве.

Также Бейсекеев попросил приостановить производство по делу, пока стороны не ознакомятся со всеми материалами и вещдоками, а также для перевода на язык судопроизводства документов, приобщенных к делу стороной защиты Биртанова.

Еще одно возражение адвокат выразил на постановление суда от 26 мая 2022 года, где было отказано в отстранении представителя потерпевшего Акбаева и его допроса в качестве свидетеля со стороны защиты.

Бейсекеев указал, что суд, ранее отказав в этих ходатайствах, нарушил законодательство, поскольку вынес немотивированный отказ.

"Суд дал основание понять, что он либо не компетентен, либо не заинтересован в установлении истины по делу", – заявил Бейсекеев.

Судья Алькенов заявил, что вопрос касательно Акбаева уже был разрешен, поэтому суд отказывает в обжаловании этого решения.

"Вы либо не владеете абсолютно УПК, либо выступаете на стороне обвинения. Как мне относиться к подобного рода действиям суда и решению, которое вами сейчас принимается. Заявить отвод еще раз теперь уже в силу некомпетентности? (…) Я заявляю вам отвод, дайте мне время для подготовки заявления об отводе", – обратился к судье Бейсекеев.

Напомним, ранее адвокаты уже просили отстранить того же судью Алькенова от рассмотрения дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973309-advokaty-birtanova-vo-vtoroy-raz-zayavili-otvod-tomu-zhe-sude/