Здание парламента. Фото: Пресс-служба Мажилиса/Ж. Жумабеков

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, сообщается на официальном сайте высшего представительного органа РК.

Отмечается, что в соответствии с нормами Конституции Казахстана председатель мажилиса распорядился созвать совместное заседание палат парламента РК 30 июня 2022 года (в следующий четверг) в 10 часов в городе Нур-Султане.

Ранее совместное заседание палат парламента прошло 20 июня, до этого соответствующее распоряжение подписал председатель мажилиса. В ходе заседания глава Счетного комитета заявила, что с 2015 года Нацфонд находится в активной фазе потребления.

Напомним, что в марте на совместном заседании палат парламента президент Казахстана выступил с посланием народу страны. Оно было посвящено политическим реформам и социально-экономическим мерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975317-koshanov-podpisal-rasporyazhenie-o-sozyve-sovmestnogo-zasedaniya-palat-parlamenta/