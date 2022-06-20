С 2015 года Нацфонд находится в активной фазе потребления, заявили в Счетном комитете

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Глава Счетного комитета на совместном заседании палат парламента заявила, что с 2015 года Нацфонд находится в активной фазе потребления, передает корреспондент NUR.KZ.

Наталья Годунова отметила, что Национальный фонд был создан с целью сбережения финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижения зависимости бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.

"С 2015 года Нацфонд находится в активной фазе потребления. Про 2019-2020 годы мы не говорим - действительно, было необходимо финансирование антикризисных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса.

Однако в 2021 году эпидситуация значительно улучшилась. Несмотря на поручение главы государства о том, что республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда, в 2021 году потратили 4,5 трлн тенге, тогда как поступления составили 4,3 трлн", - отметила она.

При этом, по ее словам, согласно законодательству, выделение трансфертов должно обеспечиваться только на предусмотренные в концепции направления, а 30-процентный неснижаемый остаток быть неприкасаемым.

Ранее Годунова уже заявляла, что больше половины выделенных из Нацфонда средств власти направляют на текущие мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2024 году в Казахстане планируют сократить использование средств Нацфонда в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974822-s-2015-goda-natsfond-nahoditsya-v-aktivnoy-faze-potrebleniya-zayavili-v-schetnom-komitete/