Сократить использование средств Нацфонда в два раза к 2024 году планируют в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель премьер-министра Алихан Смаилов в сенате рассказал, как будет обеспечиваться устойчивость и сбалансированность бюджета страны и какие шаги предпринимаются для удержания госдолга на умеренном уровне, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов сообщил, что правительством разработан проект новой концепции управления госфинансами до 2030 года. В нем учтены вопросы налогово-бюджетной политики, политики по использованию средств Нацфонда, а также вопросы госдолга.

"Вопросы управления госдолгом будут решаться комплексно. Собственные доходы бюджета будут расти темпами выше, чем номинальный темп роста ВВП. Так, если в этом году у нас собственные доходы республиканского бюджета составляли 7,2 трлн тенге, то за 2024 год собственный доход составит 10,4 трлн тенге, то есть рост почти на 50%", - добавил он.

При этом вице-премьер-министр отметил, что планируется дальнейшая цифровизация налогового таможенного администрирования, внедрение национальной системы прослеживаемости товаров, а также внесение изменений в налоговое законодательство, совершенствование международного налогообложения, трансфертного ценообразования, акцизной политики.

"Все это даст нам возможность сократить использование Нацфонда с нынешних 4,5 трлн тенге до 2,4 трлн тенге в 2024 году, то есть в два раза. Также будет снижаться постепенно дефицит бюджета. Что касается расходов бюджета, то мы в рамках концепции ставим контрцикличное правило, которое предусматривает ограничение темпов роста расходов бюджета уровнем среднегодового роста реального ВВП за последние 10 лет, скорректированного на целевой уровень инфляции на соответствующий год. Все это позволит нам держать госдолг - с учетом увеличения собственных доходов, удерживания расходов и снижение дефицита - на относительно умеренном уровне, то есть не более 32% к ВВП – это 32,8 трлн тенге в 2024 году", - заверил он.

В целом на обслуживание госдолга в трехлетнем бюджете предусмотрено от 7 до 10% всех расходов республиканского бюджета.

"В концепции мы ставим лимит на обслуживание долга бюджета - не более 15% расходов. Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость и сбалансированность нашего бюджета и удержать долг на умеренном уровне. Для сведения: в развитых странах уровень госдолга составляет в среднем 120% к ВВП, в развивающихся странах - в среднем 65% к ВВП, у нас – не более 32% к ВВП", - резюмировал Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1942756-sokratit-ispolzovanie-sredstv-natsfonda-v-dva-raza-k-2024-godu-planiruyut-v-kazahstane/