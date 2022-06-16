Мухтару Шаханову присвоили высшую степень отличия

Касым-Жомарт Токаев и Мухтар Шаханов. Фото: t.me/bort_01

Глава государства подписал указ о присвоении Мухтару Шаханову высшей степени отличия – звания "Қазақстанның Еңбек Ері", сообщается на официальном сайте Акорды.

Данный указ вводится в действие со дня его подписания.

"За огромный вклад в развитие казахской литературы присвоить высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" Шаханову Мухтару – писателю", - говорится в тексте документа.

Касым-Жомарт Токаев и Мухтар Шаханов. Фото: t.me/bort_01

Мухтар Шаханов - советский и казахстанский поэт и писатель, экс-депутат мажилиса парламента РК, политический деятель, народный писатель Казахстана, народный поэт Кыргызской Республики.

Напомним, накануне глава государства подписал указ о присвоении композитору Шамши Калдаякову высшей степени отличия посмертно. Величайший казахстанский композитор был удостоен звания «Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974437-muhtaru-shahanovu-prisvoili-vysshuyu-stepen-otlichiya/