Шамши Калдаякову посмертно присвоили высшую степень отличия

Портрет Шамши Калдаякова: YouTube/Хабар NEWS

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении композитору Шамши Калдаякову высшей степени отличия посмертно. Указ опубликовал официальный сайт Акорды.

"Постановляю за выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Калдаякову Шамши – композитору (посмертно)", - говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, Шамши Калдаяков - один из величайших казахстанских композиторов, автор гимна независимого Казахстана, народный артист РК, лауреат множества фестивалей и конкурсов. Он родился в 1930 году, а умер в 1992 году.

Ознакомиться подробнее с биографией и творчеством одного из самых известных казахстанских композиторов можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974201-shamshi-kaldayakovu-posmertno-prisvoili-zvanie-qazaqstannyn-enbek-eri-i-orden-otan/