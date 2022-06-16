Почему для проведения курултая выбрали Улытау, объяснил Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, почему первое заседание Национального курултая решено провести в Улытау. Перевод речи главы государства приводит МИА "Казинформ".

Глава государства сообщил, что выбор Улытау для проведения курултая не случаен.

"Было принято решение провести первое заседание Национального курултая в Улытау. Мы возвели белый шатер у мавзолея Джучи-хана, который стоял у истоков единения великого народа. Это имеет большое символическое значение. Это знак единства страны, целостности нации", - объяснил Токаев.

Глава государства добавил, что перед приездом на курултай он от имени всего народа почтил молитвой дух великого Джучи-хана, сделав приношение.

"То, что важный исторический шаг к созданию Нового Казахстана будет сделан в этом святом, сакральном месте, – это хороший знак. Нам всем нужна поддержка духов наших предков для успехов в том, что предстоит сделать.

Улытау, расположенный в самом сердце Великой степи, был свидетелем многих исторических событий. Здесь состоялось немало важных встреч, определивших судьбу страны. Эта святая земля хранит следы правителей Золотой Орды и казахских ханов. Мы здесь для того, чтобы преемственность поколений продолжалась", - резюмировал президент.

Напомним, во время курултая глава государства высказался о предложениях переименовать Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974407-pochemu-dlya-provedeniya-kurultay-vybrali-ulytau-obyasnil-tokaev/