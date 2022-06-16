Токаев высказался о предложениях переименовать Казахстан

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Во время выступления на Национальном курултае в Улытау Касым-Жомарт Токаев высказался о предложениях некоторых граждан убрать из названия страны суффикс "стан". Перевод речи президента приводит МИА "Казинформ".

"От некоторых граждан звучали мнения о том, что на референдум должно было быть вынесено также переименование нашего государства. Я думаю, что это неправильно.

Слово "стан" в названии "Казахстан" они считают чуждым для азиатских стран понятием. Это тоже нелогично. Стоит только вспомнить, что в Центральной Азии наряду с нами есть Пакистан, Индия (Үндістан - прим.ред.), Афганистан и многие другие", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил: важно помнить о множестве подписанных за 30 лет независимости международных договоров от имени Республики Казахстан, которые в том числе укрепили государственные границы.

По его словам, это важный вопрос национальной безопасности и мирной жизни казахстанцев.

Напомним, накануне глава государства подписал указ о создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан. Он определил состав и задачи данного органа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974370-tokaev-vyskazalsya-o-predlozheniyah-pereimenovat-kazahstan/