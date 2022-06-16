Токаев совершил молитву в комплексе "Жошы хан" (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил историко-культурный комплекс "Жошы хан", сообщается в официальном Тelegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".

Глава государства в ходе рабочей поездки в регион Улытау посетил мавзолей "Жошы хан", где совершил молитву, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 16 июня, ознакомился с перспективами развития области Улытау. Президенту было доложено о текущей ситуации и перспективах развития города Жезказган и области Улытау. Аким рассказал о некоторых проблемах в регионе.

Касым-Жомарт Токаев указал, что в первую очередь, необходимо улучшать качество жизни местного населения. Он поручил правительству и акимату области принять соответствующие меры по развитию дорожной отрасли, сфер экологии и образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974399-tokaev-sovershil-molitvu-v-komplekse-zhoshy-han-video/