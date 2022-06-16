Глава Жетысуской области высказался о переезде акимата во Дворец торжеств

Бейбит Исабаев. Фото: gov.kz

Глава Жетысуской области Бейбит Исабаев в ходе разговора с журналистами высказался по поводу информации о переезде акимата во Дворец торжеств в Талдыкоргане, передает официальный сайт акимата Алматинской области.

Бейбит Исабаев поставил окончательную точку в вопросе о месте дислокации акимата Жетысуской области.

"Прошла не совсем правдивая, не совсем объективная информация о том, что акимат области Жетісу вместе со мной переехал в здание Салтанат сарайы. Это не так.

Салтанат сарайы нужен населению, молодежи, там проводятся мероприятия, в соответствующей торжественной обстановке создаются новые семьи. Поэтому этот важный и нужный объект должен продолжать работать в этом направлении.

Мы не имеем никакого права создавать препятствия, перекрывать дорогу молодежи и размещать в этом здании акимат области Жетісу", - пояснил глава региона.

Он отметил, что областной акимат временно базируется в здании акимата Талдыкоргана.

"Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Несколько месяцев поработаем, пока не завершатся строительно-ремонтные работы в сгоревшем здании областного акимата. Его восстанавливают. Думаю, к осени переедем в свое здание и будем все вместе продолжать работать на благо населения Жетісу", - резюмировал Бейбит Исабаев.

Напомним, ранее стало известно, что акимат Жетысуской области может временно переехать во Дворец торжеств. Пока же сотрудники работают в здании акимата Талдыкоргана.

Бейбит Исабаев был назначен главой Жетысуской области 11 июня текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974330-glava-zhetysuskoy-oblasti-vyskazalsya-o-pereezde-akimata-vo-dvorets-torzhestv/