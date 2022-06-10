Акимат новой области переедет во Дворец торжеств в Талдыкоргане

Салтанат сарайы. Фото: facebook.com/ZhetysuPress

Акимат новой области Жетысу временно переедет в здание Салтанат сарайы в Талдыкоргане. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Акимат области Жетысу будет временно размещен во Дворце торжеств, пока не закончится ремонт здания областного акимата, который планируется завершить к сентябрю текущего года", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, после январских беспорядков сотрудники областного акимата переехали в здание администрации Талдыкоргана.

Салтанат сарайы. Фото: facebook.com/ZhetysuPress

Дворец торжеств выбрали для временного размещения в связи с тем, что в будние дни он пустует. Мероприятия проводятся с пятницы по воскресенье.

Регистрировать браки пока будут в бывшем ЗАГСе, а торжественные церемонии будут проходить в театре имени Бикен Римовой.

Салтанат сарайы. Фото: facebook.com/ZhetysuPress

Салтанат сарайы открыли в ноябре 2017 года. Сметная стоимость объекта составила более 1 млрд тенге. Общая площадь здания - 3531,5 кв.м. Отмечалось, что уникальный комплекс будет выполнять не только функции ЗАГСа. В его стенах также планировалось проводить другие важные мероприятия.

Напомним, 8 июня вступил в силу указ главы государства об образовании трех новых областей в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973577-akimat-novoy-oblasti-pereedet-vo-dvorets-torzhestv-v-taldykorgane/