Аким Улытауской области рассказал, о чем хочет поговорить с Токаевым

Берик Абдыгалиулы. Фото: facebook.com/berik.abdygaliuly

Аким новой Улытауской области Берик Абдыгалиулы озвучил главные задачи, которые необходимо решать в регионе в первую очередь, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Аким Улытауской области отметил, что в регион скоро приедет президент Казахстана. Самый большой вопрос, который планируется обсудить с главой государства, это строительство дороги Кызылорда-Жезказган.

По словам Берика Абдыгалиулы, из-за роста цен назрела необходимость пересмотра стоимости проекта.

"Существуют проблемы с питьевой водой в Жезказгане, да и в целом в регионе. В области изношенная инфраструктура. В Жанаарке, Сатпаеве, Жезказгане необходимо ремонтировать канализационные системы, водопроводы", - отметил глава региона.

Он добавил, что для решения данных проблем предполагается привлечь спонсорские средства, в том числе, промышленных гигантов.

"Конечно, есть и другие проекты. В связи с ростом численности населения растет спрос на жилье. Необходимо строить и ремонтировать дороги в Каражале, подводить воду в Улытау. Все эти вопросы не будут решены за год. Мы рассчитываем реализовать проекты в ближайшие 2-3 года", - пояснил аким.

Напомним, Берик Абдыгалиулы был назначен на должность главы новой Улытауской области 11 июня текущего года.

Как ранее стало известно, 16 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом заседании Национального курултая, который пройдет в Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974135-akim-ulytauskoy-oblasti-rasskazal-o-chem-hochet-pogovorit-s-tokaevym/