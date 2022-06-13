Аким Актюбинской области ответил, почему некоторые жаждут его отставки

Ондасын Уразалин. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин на брифинге высказался по поводу требований некоторых активистов о его отставке. По словам главы региона, решение об этом принимать главе государства, передает "Диапазон".

Журналисты поинтересовались у главы региона, почему он оказался на последнем месте в рейтинге акимов. Также спросили, по какой причине некоторые земляки жаждут его отставки.

"Кто и как проводит эти рейтинги? Есть оценка эффективности деятельности государственных органов. Там утверждена методология, соответствующие государственные органы проводят оценку как центральных, так и местных исполнительных органов.

Принимает участие в этом Министерство нацэкономики и Счетный комитет. Берется очень много критериев и параметров, допустим, работа с жалобами и обращениями, кадровая политика, социально-экономические достижения, там все понятно", - ответил Ондасын Уразалин.

Если речь идет об оценке, проводимой СМИ, пояснил аким Актюбинской области, то в ней он не видит большой объективности или каких-то определенных критериев. По его мнению, это субъективное мнение.

"Поэтому, на какой позиции я сейчас нахожусь в рейтинге, я это впервые от вас услышал. Для меня, человека, который больше 20 лет на госслужбе и сталкивается с разного рода оценками, это не вызывает никаких эмоций. Хотят отставки или не хотят.

У нас была попытка в прошлом году, приезжали защитники свинокомплекса, собирали петицию, требовали отставки. И вот, если на чашу весов положили судьбу свинокомплекса и мое будущее, то почему-то свинокомплекс закрыли, а я еще продолжаю работать.

Оценку моей деятельности, а также буду ли я продолжать работать в этой должности - решать главе государства. Я исхожу из того, что прилагаю максимум усилий, чтобы обеспечить общественно-политическую стабильность и социально-экономическое развитие региона", - заявил аким.

Напомним, ранее Ондасын Уразалин признался, что не считает, сколько денег на продукты тратит его семья, потому что весь свой заработок отдает жене.

Осенью 2020 года в Актюбинской области разгорелся скандал из-за свинофермы, которую сельчане потребовали закрыть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973904-akim-aktyubinskoy-oblasti-otvetil-pochemu-nekotorye-zhazhdut-ego-otstavki/