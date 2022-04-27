Аким Актюбинской области: Весь свой заработок я отдаю жене

Ондасын Уразалин. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин не считает, сколько денег на продукты питания тратит его семья. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами, передает КТК.

Глава региона заметил, что продукты сейчас действительно дорогие. Но при этом он не знает, сколько денег тратит на продовольствие лично его семья.

"У меня дома два человека отвечают за продукты - мать и супруга. Весь свой заработок я отдаю жене. И карточкой моей она сама пользуется", - сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

Напомним, накануне многодетные матери пришли к областной администрации и потребовали встречи с главой региона Ондасыном Уразалиным. Женщины хотели поговорить с чиновником о высоких ценах на продукты и обсудить ряд других вопросов. Однако он их принимать не стал.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966977-akim-aktyubinskoy-oblasti-ves-svoy-zarabotok-ya-otdayu-zhene/