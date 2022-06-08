Токаев создал комиссию по возврату выведенных из Казахстана денег: кто в нее вошел

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стало известно, кто вошел в состав межведомственной комиссии по возврату в Республику Казахстан финансовых средств, незаконно выведенных из страны. Указ президента о создании комиссии опубликован на портале ИПС "Адилет".

Указ о создании межведомственной комиссии с целью возврата в Республику Казахстан финансовых средств, незаконно выведенных из страны, а также выявления монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путем, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал еще в воскресенье, 5 июня.

Тогда сообщалось, что комиссию возглавил генпрокурор Казахстана.

Теперь же стало известно, что, помимо генпрокурора, в состав комиссии вошли:

заместитель генпрокурора РК, заместитель председателя;

председатель Национального банка;

заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК;

заместитель премьер-министра - министр финансов РК;

председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";

председатель Комитета национальной безопасности РК;

председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК;

председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;

председатель Агентства РК по финансовому мониторингу;

председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

министр внутренних дел РК;

министр юстиции РК.

Согласно указу, комиссия должна раз в две недели докладывать главе государства о проводимой работе.

"Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию президента", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания, то есть с 5 июня.

Между тем сегодня мажилис принял в первом чтении проект закона, которым в стране будет усилена уголовная ответственность за "отмывание" денег и финансирование терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973142-tokaev-sozdal-komissiyu-po-vozvratu-vyvedennyh-iz-kazahstana-deneg-kto-voshel-v-ee-sostav/