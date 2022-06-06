Жапаров и Мирзиеев поздравили Токаева с успешным завершением референдума
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные беседы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума и приветствовал начало нового этапа развития Казахстана.
Глава нашего государства поблагодарил Садыра Жапарова за поздравление и активное участие в референдуме миссии наблюдателей из Кыргызстана.
Президент Казахстана сообщил, что в процессе строительства Нового Казахстана особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению сотрудничества с братским Кыргызстаном.
Собеседники отметили, что итоги недавних переговоров в Бишкеке подтвердили высокий уровень казахско-кыргызских отношений и определили новые горизонты стратегического партнерства двух стран.
В настоящее время правительства Казахстана и Кыргызстана работают над реализацией достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
В ходе состоявшегося по инициативе узбекской стороны телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане.
Глава нашего государства выразил признательность Шавкату Мирзиееву за поздравления, отметив, что конституционные реформы нацелены на модернизацию политической и экономической жизни страны.
Президент Казахстана отметил участие в процессе наблюдения за ходом референдума представительной делегации из Узбекистана.
Лидеры двух государств с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
Этому способствует активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран. Динамично растут объемы двустороннего товарооборота, который по итогам первого квартала вырос на 30% и уже превысил 1 млрд долларов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972844-zhaparov-i-mirzieev-pozdravili-tokaeva-s-uspeshnym-zaversheniem-referenduma/