Скандал из-за закрытия спортколледжа в Алматы прокомментировали в Минкультуры

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Зампред Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта Айгуль Бектенова на брифинге в СЦК рассказала, что будет с воспитанниками закрываемого республиканского колледжа спорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Айгуль Бектенова разъяснила ситуацию.

"Ежегодно во всех школах-интернатах, где есть учебно-тренировочный процесс, согласно утвержденному приказу МОН, проводится аттестация к концу учебного года. Эта аттестация сейчас на сегодняшний день проводится.

Те спортсмены, у которых есть снижение результатов, либо травмы из-за заключения врачей, либо из-за допинга исключение, по итогам аттестации будут исключены, но это не означает, что они окажутся на улице. Есть общеобразовательные школы, в которых (они - прим. ред.) дальше будут учиться", - отметила зампред комитета.

Спикер заверила, что интересы воспитанников и тренеров будут соблюдены.

"Все спортсмены будут распределены. Спортсмены по шести основным видам остаются в тренировочном центре. По остальным видам будут распределяться в две организации - колледж Каркена Ахметова и "Шанырак". Тренера - то же самое, по учителям - то же самое. Там есть вакантные места, куда те учителя из РКС будут трудоустроены", - резюмировала Бектенова.

Ранее сообщалось, что вокруг закрытия республиканского колледжа спорта в Алматы разгорелся настоящий скандал - родители учащихся возмутились тем, что руководство учебного заведения не поставило их в известность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967509-skandal-iz-za-zakrytiya-sportkolledzha-v-almaty-prokommentirovali-v-minkultury/