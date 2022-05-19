Токаев: Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами в Акорде заявил, что в Казахстане будет продолжено построение прозрачной экономики с честными правилами для всех - никакого перераспределения "хлебных" мест и должностей не будет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим.

Я знаю, что сейчас имеются нарекания по работе правоохранительных органов – в ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес.

Поэтому открыто заявляю: принцип "лес рубят – щепки летят" тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены, по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка", - заявил Токаев.

Президент добавил, что в послании 2019 года он отмечал: незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление против интересов государства.

"Это работа Генеральной прокуратуры. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю – именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни", - заявил Токаев.

Кроме того, выступая перед бизнес-сообществом Казахстана, президент назвал значимых торгово-инвестиционных партнеров страны.

Также напомним, что в ходе встречи президент Казахстана анонсировал масштабные реформы в судебной системе и заявил, что уголовные дела, "рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов", должны быть прекращены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970132-tokaev-nikakogo-pereraspredeleniya-hlebnyh-mest-i-dolzhnostey-my-ne-dopustim/