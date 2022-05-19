Токаев анонсировал масштабные реформы в судебной системе

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Глава государства в ходе встречи с представителями бизнеса заявил о важности обеспечения открытого и справедливого правосудия, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в построении справедливой судебной системы главную роль играет кадровый вопрос.

"Первый вопрос – кадровый, поскольку без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает более двух тысяч судей.

С начала года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться", - отметил президент.

Указал он и на важность обеспечения судебной защиты частной собственности и интересов. Это, по его словам, является базовым условием для развития экономики и привлечения инвестиций, то есть обеспечения общего прогресса страны.

"В Казахстане признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность – это положение закреплено в Конституции. Однако зачастую на практике у нас в приоритете защита интересов отдельных государственных органов, которые иногда ошибочно понимают как интересы государства.

С внедрением административной юстиции мы смогли переломить данную тенденцию, но работы еще много. При отправлении правосудия не может быть иных принципов, кроме справедливости и беспристрастности.

Необходимость реформирования судебной системы назрела. Мы слышим эти призывы от иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении", - резюмировал глава государства.

Кроме того, в ходе встречи президент заявил, что уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане будет продолжено построение прозрачной экономики с честными правилами для всех - никакого перераспределения "хлебных" мест и должностей не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970138-ne-mozhet-byt-inyh-printsipov-krome-spravedlivosti-tokaev-o-reformah-v-sudebnoy-sisteme/