Увеличение трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге одобрил мажилис

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона "О внесении изменений в закон РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2022 - 2024 годы", передает корреспондент NUR.KZ.

Законопроектом предусматривается увеличение размера гарантированного трансферта из Национального фонда до 4 трлн 30 млрд тенге.

"Эти средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений главы государства", - сообщил и.о. министра нацэкономики Тимур Жаксылыков.

Он уточнил, что целевые показатели Национального фонда будут сохранены в пределах фискальных ограничений.

Ранее сообщалось, что в этом году из Нацфонда будет взято 1,6 трлн тенге. Глава МНЭ Алибек Куантыров объяснил, на что направят эти деньги.

Между министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщал, что на реализацию поручений главы государства дополнительно потратят 1,8 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965926-uvelichenie-transferta-iz-natsfonda-do-4-trln-tenge-odobril-mazhilis/