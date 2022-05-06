Токаев посмертно присвоил звание "Халық қаһарманы" трем участникам ВОВ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Токаев посмертно присвоил звание "Халық қаһарманы" трем ветеранам Великой Отечественной войны - президент подписал соответствующий указ, сообщает официальный сайт Акорды.

Так, указом президента за мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, высшая степень отличия - звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" - присвоено:

Абдыбекову Тулеугали Насырхановичу (посмертно) - снайперу 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии;

(посмертно) - снайперу 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии; Несмиянову Александру Александровичу (посмертно) - командиру 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии;

(посмертно) - командиру 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии; Сулейменову Ибраиму (посмертно) - снайперу-наблюдателю 2-го отделения стрелкового батальона 100-й отдельной стрелковой бригады.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее в генштабе Вооруженных сил Казахстана рассказали, как в стране будут праздновать День Победы.

Сообщалось также, что в Нур-Султане и Алматы в честь праздника ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по одному миллиону тенге. Такую же сумму получат и ветераны в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968277-tokaev-posmertno-prisvoil-zvanie-halyq-qaharmany-trem-veteranam-vov/