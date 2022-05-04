Когда стартует программа льготного автокредитования в Казахстане, рассказал глава МИИР
Глава МИИР РК на пресс-конференции в правительстве рассказал о том, когда стартует программа по льготному автокредитованию в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Каирбек Ускенбаев сообщил, что ожидается поступление денег для реализации программы.
"Шестого числа деньги будут переведены в "Фонд развития промышленности". Это АО Фонда "Байтерек".
АО"Фонд развития промышленности Казахстана" должны заключить договоры с банками, с которыми они работают. После этого они должны перевести деньги на счета этих банков и банки должны начать работу. Сколько времени займет – день-два или три, с каждым банком индивидуально проработаем", – добавил министр.
По его словам, с несколькими банками уже есть договоренность.
"С ними соглашение уже заключили, сейчас эта работа отрабатывается. Чтобы начать автокредитование, нужны деньги, они сейчас находятся в "Жасыл даму".
До 6 мая мы закончим корпоративные процедуры в "Жасыл даму" для передачи этих денег в "Фонд развития промышленности", – резюмировал глава МИИР РК.
Напомним, что в конце февраля Роман Скляр заявил, что 100 млрд тенге, которые лежали на счетах "Оператора РОП", планируется потратить на льготное автокредитование для казахстанцев.
В середине апреля Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства также прокомментировал вопрос о сроках начала автокредитования населения.
Кроме того, специалисты рассказали, кто сможет получить льготный автокредит без очереди в Казахстане, а также какие условия и ограничения действуют в программе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967967-kogda-startuet-programma-lgotnogo-avtokreditovaniya-v-kazahstane-rasskazal-glava-miir/