Новый автокредит под 4 процента без первоначального взноса появится в Казахстане

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100 млрд тенге, которые лежали на счетах "Оператора РОП", потратят на льготное автокредитование для казахстанцев – автокредит на отечественные авто будет без первоначального взноса на 7 лет под 4 процента, об этом в интервью на телеканале "Хабар-24" заявил зампремьер-министра Роман Скляр, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр заявил, что более 200 млрд тенге, которые теперь в свободных остатках находятся на счетах "Жасыл Даму", должны быть использованы во благо населения – ранее эти деньги были найдены на счетах "Оператора РОП", у которого забрали право на занятие утильсбором.

Часть этих денег государство собирается потратить на льготное автокредитование для покупки отечественных авто для казахстанцев.

"100 млрд тенге будут переданы на льготное автокредитование для покупки отечественного авто – под 4 процента годовых, нулевой первоначальный взнос и срок на 7 лет. В нынешней льготной программе 20 процентов первоначальный взнос и 4 процента годовых сроком на 7 лет", - заявил Скляр.

Зампремьер-министра добавил, что еще 30 млрд тенге пойдут на "рассрочку" для покупки автобусов.

"30 млрд тенге направим на обновление автобусного парка – необходимость давно назрела, но есть трудности, поскольку покупать автобус с определенной процентной ставкой для перевозчиков накладно. Поэтому принято решение по нулевой ставке сроком на 7 лет продавать эти автобусы нашим перевозчикам", - сообщил Скляр.

Напомним, также сегодня он объявил, что утильсбор в Казахстане сократили на 50 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957488-novyy-avtokredit-pod-4-protsenta-bez-pervonachalnogo-vznosa-poyavitsya-v-kazahstane/