"Решение принято": глава МИИР о льготном автокредитовании

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Глава МИИР Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о сроках начала автокредитования населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ сообщили, что в обществе распространяются слухи о том, что гражданам начали выдавать автокредиты под 4%.

В этой связи они поинтересовались, насколько это соответствует действительности.

"Что касается автокредитования, сегодня на заседании решение было принято. Как я и говорил, в конце этого месяца начнем работу. Решение было принято официально. Теперь наши коллеги приступят к работе", – сообщил в ответ Каирбек Ускенбаев.

Ранее на заседании кабмина министр сообщил, что машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на уровне 11,3% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, машин и оборудования.

Позже в кулуарах он прокомментировал вопрос о том, что россияне "массово" скупают авто казахстанского производства.

Напомним, заместитель премьер-министра Роман Скляр в конце февраля заявил, что 100 млрд тенге, которые лежали на счетах "Оператора РОП", планируется потратить на льготное автокредитование для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964644-reshenie-prinyato-glava-miir-o-lgotnom-avtokreditovanii/