Блокировка соцсетей за буллинг: новую норму разъяснили в мажилисе

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Депутат Айдос Сарым в кулуарах мажилиса разъяснил норму проекта закона по вопросам защиты прав ребенка, которая обяжет соцсети блокировать посты и комментарии, связанные с травлей и буллингом детей. Проект закона был принят во втором чтении мажилисом на прошлой неделе, передает корреспондент NUR.KZ.

Айдос Сарым в очередной раз подчеркнул, что данная норма введена для защиты детей в случае кибербуллинга.

"То, что у нас такая норма есть, вовсе не означает, что ее будут, во-первых, применять. Речь идет о том, чтобы наладить нормальный механизм реагирования на случай кибербуллинга и злостного нарушения законодательства Казахстана и требования самих соцсетей.

То, что такое положение есть, это вовсе не означает, что у нас государство злодейское и оно завтра начнет одну социальную сеть закрывать за другой. Это больше алармизм (чрезмерная тревога - прим. ред.) и недоверие, которое есть у гражданского общества.

Все граждане могут быть абсолютно спокойны, эта норма не касается законопослушных граждан, блогеров, юзеров", - заверил парламентарий.

При этом он отметил, что у государства и без этой нормы есть возможность заблокировать любую социальную сеть, не ссылаясь ни на какой закон.

"Но теперь мы сделали уполномоченный орган, который отвечает за все эти вопросы. Раньше, помните, непонятно было, если какой-то сайт отключился, то ли это "Казахтелеком", то ли КНБ или еще кто? Сейчас этого не будет.

Сегодня появилось официальное понятие "реестра незаконного и запрещенного контента". Это тоже очень важно и это должно быть в публичном доступе, все должны видеть.

Но самое главное - у каждой крупной социальной сети появляется специальный менеджер. Мы просим, чтобы он был, желательно, казахоязычным, чтобы они могли оперативно все просмотреть, убедиться и убрать (противоправный контент - прим. ред.)", – разъяснил депутат.

Напомним, что впервые о новом проекте закона по вопросам защиты прав ребенка стало известно еще в ушедшем году. А на прошлой неделе закон был принят в мажилисе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960661-zakonoproekt-o-kiberbullinge-novuyu-normu-razyasnili-v-mazhilise/