Токаев ответил, кто его краш (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Алексей Лодочников. Кадр из видео: instagram.com/lodochnikov_official_page

Глава государства Касым-Жомарт Токаев называл молодежь своим "крашем". Так президент ответил на вопрос блогера Алексей Лодочников. Видео диалога с президентом Лодочников опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В разговоре с Токаевым Алексей рассказал, что казахстанская молодежь называет Токаева своим "крашем", то есть кумиром ( в молодежном сленге краш означает объект обожания или тайной симпатии - прим.ред.).

"А кто ваш краш?" - поинтересовался блогер у Токаева.

"Конечно, молодежь. Я возлагаю на вас большие надежды", - ответил президент.

Напомним, сегодня Токаев провел XXXI сессию Ассамблеи народа Казахстана. В числе прочего глава государства предложил провести референдум по поводу внесения изменений в Конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967524-tokaev-otvetil-kto-ego-krash-video/