Токаев: Сейчас важно разъяснять гражданам суть и значение наших реформ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня в Нур-Султане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана. В рамках мероприятия глава государства высказался о проведении реформ в нашей стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас важно разъяснять гражданам суть и значение наших реформ. Призываю всех, кто работает в АНК, включиться в этот процесс. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов вновь назначенным заместителям председателя Ассамблеи. Уверен, они придадут позитивный импульс дальнейшему развитию Ассамблеи. Хочу также выразить признательность завершившим на этой должности прошлым заместителям председателя АНК", - сказал Токаев.

Напомним, что повестка XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана - "Единство народа - основа обновленного Казахстана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967392-tokaev-seychas-vazhno-razyasnyat-grazhdanam-sut-i-znachenie-nashih-reform/