Токаев о январских событиях: Мы чуть не потеряли свою государственность

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, дал оценку январским событиям, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что единство, мир и дружба – наши незыблемые ценности.

«Мы ясно ощутили их важность во время январских событий. Теперь тяжелые дни позади. Со временем мы придем к пониманию опасностей, с которыми мы тогда столкнулись лицом к лицу. По сути, мы чуть не потеряли свою государственность», - добавил президент.

По его словам, казахстанцы должны извлечь уроки из январской трагедии, а власти - сделать все возможное, чтобы такая ситуация больше не повторилась.

Также глава государства высказался о проведении реформ в нашей стране.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил референдум по изменениям в Конституцию Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967397-tokaev-o-yanvarskih-sobytiyah-my-chut-ne-poteryali-svoyu-gosudarstvennost/