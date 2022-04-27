"Казахстан только выиграет": Кошанов о приезде мигрантов из России и Украины

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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал опасения казахстанцев по поводу наплыва мигрантов из Беларуси, России и Украины, передает корреспондент NUR.KZ.

"Будет ли парламент инициировать какие-то законопроекты, чтобы защитить интересы граждан?" – поинтересовались журналисты.

Ерлан Кошанов в ответ сообщил, что казахстанскому рынку труда нужно извлечь плюсы из этой ситуации.

"Я думаю, что здесь нужно видеть и положительный аспект. Если к нам приезжают высококвалифицированные специалисты – они находят свою нишу, открывают бизнес, создают рабочие места, платят налоги. Я думаю, что от этого Казахстан только выиграет.

Ну и, естественно, будет усиливаться конкуренция. Наш бизнес должен быть готов к конкуренции. Когда конкуренция, выигрывает в итоге кто? Выигрывает население, потому что качество товаров и услуг улучшается", – заявил он.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты населения рассказали, откуда в Казахстан приезжает больше всего трудовых мигрантов.

Также глава российского МИДа Сергей Лавров высказался о переселении россиян в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967049-kazahstan-tolko-vyigraet-koshanov-o-priezde-migrantov-iz-rossii-i-ukrainy/