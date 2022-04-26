Откуда приезжает больше всего трудовых мигрантов в Казахстан, рассказали в Минтруда

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Более 16 тысяч иностранных граждан сейчас трудоустроены в Казахстане, сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По данным ведомства, на 1 апреля 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 278 иностранных граждан.

Отмечается, что разрешения на работу иностранцам выданы по следующим категориям:

разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория) – 639 человек;

разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория) – 3 150 человек;

специалисты (третья категория) – 8 115 человек;

квалифицированные рабочие (четвертая категория) – 825 человек;

рабочие на сезонные работы – 1 197 человек;

в рамках корпоративного перевода – 2 352 человека.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 683 работодателя, на которых работают иностранные граждане. Тем не менее, в этих компаниях трудятся более 429 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Основными странами откуда в Казахстан приезжают трудовые мигранты, по данным МТСЗН, являются:

Китай – 3 685 человек;

Турция – 1 977 человек;

Индия – 1 268 человек;

Узбекистан – 1 195 человек;

Сербия – 1 109 человек.

В министерстве подчеркнули, что в целях защиты внутреннего рынка труда ведомством ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов.

В рамках исполнения поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе, МТСЗН сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы c ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4 792 единицы (16%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966812-otkuda-priezzhayut-bolshe-vsego-trudovyh-migrantov-v-kazahstan-rasskazali-v-mintruda/