"Мы - братские страны": Лавров высказался о переселении россиян в Казахстан

Сергей Лавров. Фото: МИД РК

Сегодня в Москве прошла встреча глав МИД Казахстан и России. На пресс-конференции по итогам переговоров глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал рост числа россиян, переехавших в Казахстан на ПМЖ.

Граждане России имеют право определять, в какой стране им жить согласно законодательству, заявил министр иностранных дел России. Его слова опубликовало издание ТАСС.

"Мы - братские страны. У нас нет никаких ограничений на перемещение наших граждан. Наши граждане РФ, как и граждане Казахстана, вольны выбирать себе место жительства. По крайней мере, в РФ такое право гарантировано", - цитирует издание Лаврова.

Министр отметил, что общей задачей для России и Казахстана является удобное проживание граждан на территории одной или другой страны.

"Развитие наших отношений в рамках ЕАЭС призвано сделать так, чтобы экономические и социальные условия располагали к этому", - добавил глава российского МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЦОНах Нур-Султана увеличилось время ожидания из-за наплыва россиян. По данным МВД, за последние три месяца было сгенерировано более 10 тысяч ИИН для россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1966420-my-bratskie-strany-lavrov-vyskazalsya-o-pereselenii-rossiyan-v-kazahstan/