На поручения Токаева дополнительно потратят 1,8 трлн тенге

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На заседании правительства Казахстана кабмин рассмотрел проект закона об уточнении бюджета страны на 2022 год – по некоторым направлениям будут увеличены расходы. К примеру, на реализацию поручений президента дополнительно потратят еще 1,8 трлн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как заявил министр финансов и вице-премьер Ерулан Жамаубаев, расходы бюджета в 2022 году увеличат на 2,7 трлн тенге.

Эти средства пойдут на реализацию поручений Касым-Жомарта Токаева, мероприятия программных документов, расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, а также допсредства на реализацию ранее принятых неотложных обязательств.

"Источниками увеличения расходов бюджета являются собственные доходы бюджета – 1,1 трлн тенге, увеличение гарантированного трансферта из Национального фонда – 1,6 трлн тенге.

На реализацию поручений президента дополнительно будет направлено 1,8 трлн тенге", – заявил Жамаубаев.

Траты включают в себя следующие пункты:

197 млрд тенге – на повышение доходов населения;

238 млрд тенге – на план продовольственной безопасности;

около 5,5 трлн тенге – на развитие регионов страны;

более 110 млрд тенге – на индексацию соцвыплат в связи с изменением коридора по инфляции.

Поступления в бюджет в 2022 году составят 15,8 трлн тенге, а расходы – 18,8 трлн тенге.

"Дефицит бюджета сохранен на ранее утвержденном уровне. Все планируемые меры должны дать толчок для развития экономики и регионов, обеспечить рост доходов населения и улучшить качество жизни граждан", – заключил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана намерено уточнить республиканский бюджет и назвать новый расчетный курс доллара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963489-na-porucheniya-tokaeva-dopolnitelno-potratyat-18-trln-tenge/