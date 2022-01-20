Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать в правительстве и парламенте

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев сохранит за собой право выступать перед парламентом республики и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов. Проект закона, в котором содержатся данные поправки, опубликован на официальном сайте сената Казахстана.

Согласно проекту поправок в Конституционный закон от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы", Нурсултан Назарбаев сохраняет право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, а также входить в состав Конституционного Совета РК.

Напомним, вчера мажилисе были приняты поправки, согласно которым Елбасы Нурсултан Назарбаев лишится пожизненного права председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совете Безопасности.

В пояснении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе сказано, что это связано с передачей полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана и Совета Безопасности президенту Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952127-nursultan-nazarbaev-sohranit-pravo-vystupat-v-pravitelstve-i-parlamente/