Когда казахстанцы будут избирать депутатов в мажилис, рассказали в Минюсте

Здание мажилиса в столице. Фото: официальный сайт мажилиса

Глава Министерства юстиции на брифинге в СЦК озвучил планируемый порядок избрания депутатов парламента – ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу поручил усилить роль парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Мусин сообщил, что первое и самое главное, что закладывается в реформу в части парламента – это то, что меняется система избрания депутатов.

"Если сейчас депутаты мажилиса избираются на партийной основе, то теперь 30% депутатов будут избираться от территории, избираться непосредственно казахстанцами, а 70% будут избираться через партийные списки.

Второе – это то, что депутат, который избран от определенной территории от населения, в случае невыполнения им своих обязанностей, предвыборных обещаний, он может быть отозван избирателями, то есть лишен депутатского мандата. Это большой шаг вперед", – добавил министр.

Он напомнил, что сегодня населением от территории избираются депутаты сената по квоте, определенной законом, и избираются они маслихатами, а не напрямую населением.

"Новые изменения позволяют избирать в мажилис 29 депутатов от территориальных избирательных округов непосредственно прямыми выборами населения.

После того как изменения в Конституцию будут приняты, будут внесены законы "О внесении изменений в Конституционные законы "О парламенте" и "О выборах", по истечении срока полномочий депутатов VII созыва выборы будут уже проводится по новой системе, то есть 30% на 70%", – подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, меняется порядок формирования сената, то есть 10 депутатов вместо 15 будут назначаться президентом, из них одна половина по его усмотрению, другая – по представлению АНК.

Парламенту также придаются дополнительные полномочия по даче согласия на назначение высших должностных лиц в Конституционном суде, высшем судебном совете, решению вопросов о лишении неприкосновенности уполномоченного по правам человека и заслушиванию мажилисом два раза в год председателя высшей арбитражной палаты.

"Полномочия парламента и разделение полномочий парламента по принятию законов, по преодолению возражений другой палаты или президента – это все усиление роли парламента.

Может быть, оно и звучит так, что не видно, в чем это выражается, но уверяю вас, баланс между ветвями власти существенно меняется", – заверил глава Минюста.

Сегодня Канат Мусин также объяснил, какие именно должности не смогут занимать близкие родственники президента в Казахстане.

Напомним, в своем мартовском послании народу Казахстана президент предложил усилить роль парламента в стране и отойти от суперпрезидентской формы правления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965562-kogda-kazahstantsy-budut-izbirat-deputatov-v-mazhilis-rasskazali-v-minyuste/