Создание новых областей в Казахстане: формируется штат акиматов

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На брифинге в СЦК министр нацэкономики сообщил о ходе работ по созданию трех новых областей в Казахстане – по словам Алибека Куантырова, указа об этом пока нет, сейчас для новых областей формируют штат акимов, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Куантыров напомнил, что 11 апреля на заседании республиканской ономастической комиссии при правительстве были одобрены названия трех новых областей Казахстана – Улытауской, Абайской и Жетысуской.

По его словам, для определения границ новых регионов учитывались следующие критерии: мнение населения, экономический и инфраструктурный потенциалы, численность населения и некоторые другие факторы.

Комиссия еще продолжает работу, поэтому пока указа о создании трех новых областей нет.

"После назначения новых акимов областей дальше работа будет продолжаться. Также параллельно формируется штат акиматов и территориальных подразделений, центральных госорганов.

Есть заявки от различных госорганов по увеличению штата, но мы исходим из того, чтобы к этому подходили ограниченно. Потому что слишком увеличивать штат госслужащих чревато – все это упирается в деньги", – заявил министр.

Напомним, что о создании новых областей в Казахстане объявил Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу 16 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965039-sozdanie-novyh-oblastey-v-kazahstane-formiruetsya-shtat-akimatov/